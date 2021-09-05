Кремль: Путін готовий говорити із Зеленським, але не про Крим. Питання України в НАТО — загроза

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Пресслужба президента Російської Федерації

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським, але питання деокупації Криму не може бути предметом переговорів.

Про це повідомляють РІА Новини.

«Для нас не існує теми Криму. А як нам кажуть в Офісі президента України, Зеленський хоче обговорювати Крим. Ну, Крим з якої точки зору? Явно не з точки зору, що це регіон Росії. І в цьому плані це не може бути пунктом порядку денного», — сказав Пєсков.

Також Пєсков висловився про прагнення України вступити в НАТО. За його словами, для Росії — це пряма загроза.

«Це потенційно майбутнє наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів», — сказав він, додавши, що Путін «докладатиме зусиль», щоб «історичні землі Росії» не використовувалися проти неї.