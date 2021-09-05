Українські компанії пожертвували 18 мільйонів гривень на відновлення костелу Святого Миколая у Києві

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Український бізнес зібрав 18 мільйонів гривень на відновлення після пожежі костелу Святого Миколая у Києві.

Про це у Facebook написав засновник маркетплейсу Rozetka Владислав Чечоткін.

«Те, що відбувалося останні 24 години, інакше як єднанням не назвеш. До 1 мільйона гривень, який на відновлювальні роботи в костелі виділить Rozetka, один за іншим приєднуються інші бізнеси», — написав він.

За словами Чечоткіна, по 1 мільйону гривень також виділили Monobank, SD Capital, Альфа-Банк Україна, Ajax Systems, SAGA Development, «Нова пошта», Dragon Capital, Taryan Group, Райффайзен Банк, «Всюдиходи Шерп», ПУМБ, ПриватБанк, ENSO, група компаній «Автострада», «Епіцентр К», девелоперська компанія UDP та Blackshield Capital.

«Це ті компанії, чиї пости і коментарі я бачив і кому встигав відповідати. Якщо когось упустив, пишіть!» — додав він. Чечоткін впевнений, що цей список у наступні дні поповниться новими брендами та іменами.

Раніше міністр культури Олександр Ткаченко надав реквізити Національного будинку органної та камерної музики, щоб усі охочі могли долучитися до збору коштів.

ЄДРПОУ: 05509524.

ІПН: 055095226553.

Р/р UA 893003460000026006016844102.

Акціонерне товариство «Альфа-Банк» в м. Києві.

Призначення платежу: Благодійна допомога на реставраційні роботи.

Замовник є неприбутковою організацією за ознакою 0031.

Загоряння в костелі Святого Миколая сталося 3 вересня між першим і другим поверхами, вогонь швидко поширився на покрівлю будівлі. Інформація про пожежу надійшла до рятувальників о 21:49, о 22:40 пожежу локалізували, а станом на 23:00 відкритого вогню всередині костелу вже не було.

Пожежа не торкнулася деревʼяного вівтаря й амвона, також не постраждали фігури по обидва боки органа. Обгорів тільки хрест, що висить посеред вівтарної частини. Увесь храм закопчений та залитий водою, згоріло найцінніше — орган.