До України прибули передані зі США інноваційні ліки проти коронавірусу

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ЦВТ ХимРар

До України прибув вантаж з інноваційними ліками від коронавірусу, переданими зі США.

Про це повідомляє посольство Штатів в Україні.

Ліки надала американська благодійна організація Direct Relief. Вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів «Бамланівімаб» (Bamlanivimab) та «Етесевімаб» (Etesevimab), що використовуються проти COVID-19. Загальна вартість вантажу сягає $20 млн. Ліки рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму.

Вантаж у вигляді 60 тисяч флаконів препаратів має пройти розмитнення, після чого його розвезуть по 24 областях України. «У цьому ми хочемо висловити окрему подяку «Благодійному фонду Євгена Пивоварова», який допомагатиме в усіх процедурах. Розподіл ліків координується Міністерством охорони здоровʼя України», — повідомило посольство.

Там додали, що Direct Relief (Каліфорнія, США) є громадською неприбутковою та неполітичною організацією, яка працює у 60 країнах світу.