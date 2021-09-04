У Новій Зеландії після теракту супермаркети припинили продавати ножиці та ножі

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У Новій Зеландії дві мережі супермаркетів — Countdown та Foodstuffs — вилучили з продажу ножі та ножиці після того як в магазині Окленда стався теракт .

Про це повідомляє Stuff.

«Це в жодному разі не сумнів у наших клієнтах, а радше акт підтримки нашої команди. Ми хочемо, щоб наші працівники почувалися у безпеці, коли приходять на роботу», — зазначила генеральна менеджерка служби безпеки мережі Countdown Кірі Ганніфін.

За її словами, ножі та ножиці вилучають з полиць, поки не ухвалять рішення, чи варто їх продавати і надалі.

Нагадаємо, 3 серпня у місті Окленд, Нова Зеландія, терорист атакував людей в супермаркеті Countdown в районі Нью-Лінн. У результаті було поранено шістьох осіб, а сам нападник був застрелений поліцією через хвилину.

Терорист прийшов в Countdown без зброї, але потім схопив з полиці ніж і почав нападати на покупців. Троє людей отримали критичні поранення (доправлені в реанімацію), а інші — поранення різного ступеню. Премʼєр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн назвала подію в Окленді терактом.