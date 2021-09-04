Таліби застосували сльозогінний газ проти учасниць протесту в Кабулі. Жінки третій день відстоюють свої права

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У Кабулі в суботу, 4 вересня, жінки третій день поспіль вийшли на протест проти захоплення країни радикальним ісламістським рухом «Талібан».

Учасниці акції вимагають включити жінок до складу нового уряду країни, пише онлайн-видання Tolo News.

Для розгону акції таліби застосували сльозогінний газ, від якого постраждала як мінімум одна з протестуючих.

Одна з учасниць акції розповіла, що афганські жінки відчувають себе вимушеними вийти на вулиці, щоб захистити свої права.

«У мене три вищі освіти, а вони вимагають, щоб я сиділа вдома», — обурено заявила активістка.

В руках учасники протесту тримали плакати з гаслами: «Ми не ті жінки, що були тут 20 років тому» і «Рівність — справедливість — демократія».

2 вересня в афганському місті Герат близько 70 жінок також вийшли на протест, вимагаючи від нового керівництва «Талібану» збереження та розширення прав жінок.

Нагадаємо, під час першого періоду перебування талібів при владі з 1996-го до 2001 року афганським жінкам заборонялося працювати, а дівчаткам — ходити в школу. Виходити з дому їм можна було тільки в супроводі чоловіка і повністю сховавшись під паранджею, сміятися і голосно розмовляти в громадських місцях їм також не дозволяли.

Тепер жінки в Афганістані побоюються, що після захоплення влади «Талібаном» ці заборони можуть знову вступити в силу.

Заступник глави політичного офісу «Талібану» в Катарі Інаятулхак Ясіні заявив, що у новому уряді Афганістану жінки ключових або високих посад не отримають.