За день до закінчення Паралімпіади Україна здобула ще чотири медалі

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На іграх XVІ літньої Паралімпіади в Токіо українська збірна за результатами 11 змагального дня опустилася на шосту позицію у медальному заліку. Наразі у нас є 98 нагород — 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових.

Про це інформує Національний олімпійський комітет України.

Паралімпійське срібло за результатами змагань в активі веслувальниці Марини Мажули (байдарка-одиночка, 200 метрів, клас KL1), а також легкоатлетів Ігоря Цвєтова (біг на 200 метрів, T35) і Оксани Ботурчук (біг на 200 метрів, T12).

А от бронза поповнила нагороди стрільця Василя Ковальчука (пневматична гвинтівка, мікст, 50 метрів, SH2).

Отже, 4 вересня Національна паралімпійська збірна України виборола чотири медалі, серед яких — три срібні та одна бронзова. Україна посідає пʼяте місце за загальною кількістю нагород і шосте ㅡ за кількістю золотих медалей.

Лідирує на Паралімпіаді збірна Китаю — 200 медалей, а на другому місці представники Великої Британії — 122. До кінця змагань залишився один день.