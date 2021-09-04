МінТОТ: Відмова Росії звільнити захоплених людей — це підстава посилити міжнародні санкції

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УНІАН / Ратинський В’ячеслав

Віцепремʼєр — міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що відмова Росії звільнити незаконно захоплених у Криму і на Донбасі людей — це підстава для того, щоб посилити міжнародні санкції проти РФ.

Так він прокоментував обшуки і затримання у Криму пʼятьох осіб, зокрема першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

«Ми закликаємо міжнародну спільноту застосувати свій вплив на Кремль, щоб негайно звільнити всіх українських бранців, захоплених і в Криму, і в ОРДЛО», — заявив Резніков.

Міністр назвав ці затримання «захмарним цинізмом» Росії, адже вони відбулися після оприлюднення доповіді генсека ООН щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму.

«Наріман Джелял був учасником саміту «Кримської платформи». Обшуки та затримання — це пряма відповідь ООН і всій міжнародній спільноті, що Росія надалі ігноруватиме і порушуватиме міжнародне право. Це ляпас усім, хто заявляв про необхідність захисту прав людини і підтримку України. Виникає запитання — як така держава може надалі перебувати в Радбезі ООН? Які аргументи можуть бути у тих, хто запрошує Росію до ПАРЄ», — запитує урядовець.

Він наголосив, що всі причетні до злочинів будуть встановлені та рано чи пізно покарані.

Також Резніков нагадав, що 18 серпня 2021 року Кабмін схвалив два пакети санкцій до суддів РФ та інших посадових осіб, безпосередньо причетних до переслідування цивільного населення у Криму.