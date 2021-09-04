В МВС назвали причину пожежі в костелі Святого Миколая, а Мінкультури закликає збирати кошти на реставрацію храму

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Основною версією виникнення пожежі в костелі Святого Миколая в Києві називають загоряння електропроводів усередині дерев’яного корпусу органу. Утім, поліція також вивчає інші версії пожежі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Що саме сталося, слідство має встановити після вивчення записів з внутрішніх і зовнішніх камер відеонагляду, допиту свідків та експертизи.

Пожежа розпочалася під час репетиції — з органа пішов дим, а потім зʼявилось полум’я.

Однак працівники костьолу не викликали рятувальниківодразу після виникнення пожежі та намагалися загасити її самотужки.

«У результаті були втрачені дорогоцінні хвилини», — каже Монастирський та додає, що рятувальники прибули на місце події через 6 хвилин після виклику.

Опорні перекриття в соборі не постраждали.

За словами міністра культури Олександра Ткаченка, до збору коштів на реставрацію костелу долучилися низка бізнесменів і культурних діячів.

«Ми розуміємо, що повне відновлення костелу коштуватиме десятки мільйонів гривень. Так само, як і відновлення органу», — зазначив міністр.

Він надав реквізити Національного будинку органної та камерної музики, щоб усі охочі могли долучитися до збору коштів.

ЄДРПОУ: 05509524.

ІПН: 055095226553.

Р/р UA 893003460000026006016844102.

Акціонерне товариство «Альфа-Банк» в м. Києві.

Призначення платежу: Благодійна допомога на реставраційні роботи.

Замовник є неприбутковою організацією за ознакою 0031.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що його банк виділить мільйон гривень на відновлення костелу Святого Миколая.

«Уже завтра [5 вересня] в розділі «Благодійність» зʼявляться реквізити Національного будинку органної та камерної музики, куди зможуть перерахувати пожертви всі охочі наші клієнти», — зазначив Гороховський.