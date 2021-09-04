Легкоатлетка Ботурчук принесла Україні ще одне срібло

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Національний комітет спорту інвалідів України

Українська легкоатлетка Оксана Ботурчук на Паралімпійських іграх у Токіо здобула ще одну срібну медаль.

Про це повідомляється на сторінці Паралімпіади у Twitter.

Українська спортсменка у фінальному забігу на 200 метрів (Т12, з порушеннями зору) показала результат 24,48 секунди.

Лідирувала кубинка Омара Дуранд Еліас (23,02).