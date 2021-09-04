Концертний орган згорів дотла. У костелі Святого Миколая показали фото храму зсередини після пожежі та назвали причину займання
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Парафія костелу Св. Миколая у Києві / Facebook
Парафія костелу Святого Миколая в Києві виклала фото храму, де ввечері 3 вересня сталася пожежа.
Світлини розміщені на сторінці парафії у Facebook.
За словами єпископа Віталія Кривицького, знищені концертний орган, який згорів дотла, й одна люстра, яка впала на сходи пресвітерія.
Також Кривицький зазначив, що причиною пожежі стало коротке замикання в органі під час репетиції.
«Пожежа не торкнулася деревʼяного вівтаря та амвона. Неторкнутими залишилися фігури по обидві сторони органу. Обгорів тільки хрест, що висить посеред вівтарної частини. Увесь храм закопчений та залитий водою», — додав єпископ.
За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка після огляду наслідків пожежі, костелу нічого не загрожує.
«Проте маємо болісну втрату — унікальний орган. Його, на жаль, вогонь знищив. Ми у МКІП починаємо детальну оцінку ушкоджень костелу, аби скласти перелік термінових протиаварійних та реставраційних робіт», — додав він та наголосив, що точну причину пожежі встановить слідство.
- Загорання в костелі сталося 3 вересня між першим і другим поверхами, вогонь швидко поширився на покрівлю будівлі.
- Інформація про пожежу надійшла до рятувальників о 21:49, о 22:40 пожежу локалізували, а станом на 23:00 відкритого вогню всередині костьолу вже не було.