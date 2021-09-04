В окупованому Криму обшукали заступника голови Меджлісу і вивезли його до управління ФСБ Росії
- Автор:
- Катерина Кадакова
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В окупованому Криму силовики провели обшуки у заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля та забрали його з собою.
Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook правозахисниця Лутфіє Зудієва, зауваживши, що Джеляля вивезли вранці 4 вересня.
За словами глави Центрвиборчкому Курултаю кримськотатарського народу Заїра Смедлі, Джеляля вивезли автомобілем Фольксваген синього кольору.
Раніше заступник голови Меджлісу повідомив, що вночі поліція провела обшук у будинку Азіза Ахтємова в селі Первомайське Сімферопольського району — нібито через вибух у селі Перевальне.
«Після обшуку Азіза відвезли. Його місцеперебування наразі невідоме», — написав Джеляль.
За словами Зудієвої, окрім Джеляля та Ахтємова, 3 вересня співробітники ФСБ вивезли Ельдара Одаманова. Наразі невідомо, де його утримують.
Згодом глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у соцмережі, що затриманий Джеляль перебуває в будівлі «Управління ФСБ Росії у Республіці Крим і місті Севастополі».
Наразі прокуратура АР Крим і міста Севастополя кваліфікувала дії окупантів за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) та ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).
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