У Зеленського спрогнозували, коли запрацюють оновлені судові органи влади

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Представник президента Володимира Зеленського у Конституційному суді, нардеп Федір Веніславський вважає, що оновлені органи судової влади запрацюють до кінця року.

Про це він розповів в інтерв’ю «24 каналу».

За його словами, до кінця року має відновити роботу Вища кваліфікаційна комісія суддів, а також запрацювати Етична рада, яка повинна оновити склад Вищої ради правосуддя.

«Рада суддів, як мені відомо, вже дала своїх представників до конкурсної комісії з ВККС. Очікуємо рішення від наших міжнародних партнерів. У них є час до 11 вересня. Тобто протягом тижня ми вже повинні отримати повноцінно сформовану конкурсну комісію, яка розпочне процедури відбору до складу ВККС. Щодо Етичної ради — там такі ж терміни», — заявив Веніславський.