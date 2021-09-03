В Ізраїлі четвертий день фіксують понад 10 тисяч випадків COVID. Португалія та Швеція заборонили ізраїльтянам вʼїзд

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MENAHEM KAHANA / Contributor

В Ізраїлі за добу виявили 11 210 випадків інфікування коронавірусом, і цей показник уже четвертий день поспіль не падає менше 10 тисяч випадків. Днем раніше в Ізраїлі захворіла рекордна кількість людей — 11 265.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Загальна кількість летальних випадків становить 7 122 — це при тому, що у країні проживають 9,05 мільйона людей.

Відповідно до звіту МОЗ Ізраїлю:

41% від усіх інфікованих — люди віком від 0 до 19 років;

9% — люди від 60 років;

76% тяжкохворих становлять люди старші за 60 років;

64% населення отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу;

59% населення отримали другу дозу вакцини проти коронавірусу;

27% населення отримали третю дозу вакцини проти коронавірусу.

Наразі кількість випадків зараження COVID-19 в Ізраїлі продовжує зростати, хоча країна стала першою у світі, де повністю завершили кампанію вакцинації населення. Фахівці повʼязують це з поширенням штаму «Дельта».

Крім того, Португалія та Швеція тимчасово заборонили в’їзд ізраїльтянам, навіть тим, які повністю вакциновані чи вже перехворіли.

Спеціальна комісія МОЗ Ізраїлю дозволила вакцинацію третьою бустерною дозою громадян віком від 40 років. Також фахівці рекомендують утретє вакцинуватися працівникам системи освіти і вагітним.