DeJure: Комітет Ради відмовився підтримувати всі поправки, що стосуються конкурсу суддів Конституційного суду

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Комітет Верховної Ради з правової політики на засіданні, що відбулось 2 вересня, відмовився підтримувати всі поправки, що стосуються конкурсного відбору суддів Конституційного суду.

Про це повідомила фундація DeJure у пʼятницю, 3 вересня.

Так, на засіданні народні депутати повторно розглянули поправки до проєкту закону № 4533 «Про конституційну процедуру», який підготували до розгляду у пленарній залі ще в червні. Однак 2 вересня комітет вирішив виключити всі поправки, які стосувались конкурсу щодо відбору кандидатів на посаду судді КСУ.

Голова правління Фундації DeJure Михайло Жернаков наголосив, що, за їхньою інформацією, Рада суддів погрожує не призначати на своєму з’їзді кандидатів до КСУ, яких у разі конкурсу відбере конкурсна комісія.

Що передбачали ці поправки:

cтворення єдиної кваліфікаційної комісії, яка перевірятиме на доброчесність всіх кандидатів до Конституційного суду;

парламент, президент та зʼїзд суддів зможуть призначити тільки того кандидата, який отримав рекомендацію від комісії;

перший склад комісії сформує парламент з експертів, запропонованих міжнародними організаціями та суддями у відставці першого складу Конституційного Суду. Надалі комісія сама добиратиме членів.

У DeJure називали ці поправки такими, що передбачають справжній конкурсний добір суддів КС. Раніше ідею запровадження конкурсу із міжнародними експертами підтримала Венеційська комісія.