DeJure: Комитет Рады отказался поддерживать все поправки, касающиеся конкурса судей Конституционного суда

Комитет Верховной Рады по правовой политике на заседании, которое состоялось 2 сентября, отказался поддерживать все поправки, которые касаются конкурсного отбора судей Конституционного Суда.

Об этом сообщила организация DeJure в пятницу, 3 сентября.

Так, на заседании народные депутаты повторно рассмотрели поправки к проекту закона № 4533 «О конституционной процедуре», который подготовили к рассмотрению в пленарном зале еще в июне. Однако 2 сентября комитет решил исключить все поправки, которые касались конкурса по отбору кандидатов на должность судьи КСУ.

Глава правления Фонда DeJure Михаил Жернаков отметил, что, по их информации, Совет судей угрожает не назначать на своем съезде кандидатов в КСУ, которых в случае конкурса отберет конкурсная комиссия.