У Чернівецькій області виявили найбільше випадків штаму «Дельта». Яка ситуація в інших регіонах

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Gabriel Kuchta / Stringer

Станом на 31 серпня в Україні виявили 855 підтверджених випадків інфікування мутованим штамом коронавірусу «Дельта».

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у відповідь на запит «Радіо Свобода».

Найбільше випадків штаму «Дельта» офіційно зафіксували в пʼяти областях: Чернівецькій (68), Одеській (61), Рівненській (60), Івано-Франківській (58) і Тернопільській (52).

А найменшу кількість — у Запорізькій (11) Сумській (10), Миколаївській (4), Дніпропетровській (3) і Херсонській (2) областях.

«У Волинській, Київській та Донецькій областях — по 47 випадків. У Харківській області — 45, трохи менше у Вінницькій та Луганській областях — по 43, у Житомирській та Хмельницькій областях — по 39. При цьому в Закарпатській області виявлено 37 випадків, на шість випадків менше у Полтавській. У Чернігівській — 25, на один випадок менше у Львівській області (24). Майже однакова кількість випадків у місті Києві (21), Черкаській (20) та Кіровоградській (18) областях», — розповіли в МОЗ.

Восени Україна очікує на значне поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у понад 20 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу.