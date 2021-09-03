Плавець Остапченко завоював для України паралімпійське золото

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Під час Паралімпіади в Токіо український плавець Денис Остапченко завоював золоту медаль у запливі на 200 метрів вільним стилем. Спортсмен подолав цю дистанцію за 3 хвилини 21,62 секунди.

Про це повідомили в Міжнародному паралімпійському комітеті.

Для Дениса Остапченка ця медаль стала вже третьою на цьогорічній Паралімпіаді в Токіо. Раніше він вже здобув срібло на дистанції 50 метрів на спині та бронзу на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Загалом Україна здобула 23 золоті медалі на Паралімпійських іграх у Токіо. Дві інші золоті нагороди сьогодні вибороли плавець Максим Крипак і весляр Сергій Ємельянов.

Наразі в Національної збірної України є 93 медалі: 23 золоті, 44 срібні та 26 бронзових. Україна посідає четверте місце за загальною кількістю нагород і пʼяте ㅡ за кількістю золотих медалей. До кінця змагань залишається два дні.