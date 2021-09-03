Плавець Остапченко завоював для України паралімпійське золото
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Під час Паралімпіади в Токіо український плавець Денис Остапченко завоював золоту медаль у запливі на 200 метрів вільним стилем. Спортсмен подолав цю дистанцію за 3 хвилини 21,62 секунди.
Про це повідомили в Міжнародному паралімпійському комітеті.
Для Дениса Остапченка ця медаль стала вже третьою на цьогорічній Паралімпіаді в Токіо. Раніше він вже здобув срібло на дистанції 50 метрів на спині та бронзу на дистанції 50 метрів вільним стилем.
Загалом Україна здобула 23 золоті медалі на Паралімпійських іграх у Токіо. Дві інші золоті нагороди сьогодні вибороли плавець Максим Крипак і весляр Сергій Ємельянов.
Наразі в Національної збірної України є 93 медалі: 23 золоті, 44 срібні та 26 бронзових. Україна посідає четверте місце за загальною кількістю нагород і пʼяте ㅡ за кількістю золотих медалей. До кінця змагань залишається два дні.
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня. Змагання відбуваються на тих самих майданчиках, що й Олімпійські ігри. Уболівальників на трибунах немає через пандемію коронавірусу. Цього року до програми включили бадмінтон і таеквондо, але прибрали вітрильний спорт і футбол у форматі 7 х 7. Збірну України на Паралімпіаді представляють 143 спортсмени, які змагаються в 15 видах спорту.