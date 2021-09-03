Суд Амстердаму відклав рішення у справі про «скіфське золото»

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Суд Амстердаму відклав рішення у справі про приналежність колекції «скіфського золота» до жовтня. Україна очікувала рішення 14 вересня.

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

«Апеляційний суд Амстердаму переніс заплановану дату винесення рішення у справі про повернення експонатів виставки «Крим: золотий острів у Чорному морі» на 26 жовтня цього року. Віримо, що суд підтвердить рішення Окружного суду Амстердаму від 2016 року щодо повернення «скіфського золота» Україні», — написала вона у Twitter.

Винесення остаточного рішення відкладається вже не перший раз (спочатку його чекали 14 серпня). Причину перенесення Джапарова не вказала.