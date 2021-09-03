Суд Амстердаму відклав рішення у справі про «скіфське золото»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Суд Амстердаму відклав рішення у справі про приналежність колекції «скіфського золота» до жовтня. Україна очікувала рішення 14 вересня.
Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.
«Апеляційний суд Амстердаму переніс заплановану дату винесення рішення у справі про повернення експонатів виставки «Крим: золотий острів у Чорному морі» на 26 жовтня цього року. Віримо, що суд підтвердить рішення Окружного суду Амстердаму від 2016 року щодо повернення «скіфського золота» Україні», — написала вона у Twitter.
Винесення остаточного рішення відкладається вже не перший раз (спочатку його чекали 14 серпня). Причину перенесення Джапарова не вказала.
- Улітку 2014 року в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі демонструвалася виставка «Крим: золотий острів у Чорному морі», яка налічувала понад 500 експонатів із кількох музеїв Криму. Через анексію Криму Росією експозицію не повернули на півострів.
- 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердаму ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв повинні бути повернуті в Україну. Рішення винесли на підставі конвенції ЮНЕСКО.
- 28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердаму отримав від окупаційної влади Криму апеляцію на це рішення суду. Там вважають, що «скіфське золото» має зберігатися на окупованому півострові.
- У кінці жовтня Апеляційний суд Амстердаму задовольнив клопотання України про відвід судді у справі про «скіфське золото» через його звʼязки з Росією. У листопаді 2020 року суд призначив нового суддю.