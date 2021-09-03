Плавець Крипак став 10-разовим паралімпійським чемпіоном. Українець виборов 90-ту медаль для збірної
- Автор:
- Софія Телішевська
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Український плавець Максим Крипак завоював золоту медаль на Паралімпіаді в Токіо у комплексному плаванні на 200 метрів.
Він подолав цю дистанцію з результатом 2,05.68 і встановив новий паралімпійський рекорд.
Для Крипака це сьома медаль на змаганнях в Токіо і пʼяте золото.
На Паралімпіаді в Ріо у 2016 році Крипак теж завоював пʼять золотих нагород. Таким чином Максим став 10-разовим паралімпійським чемпіоном.
Це 22-ге золото України на Паралімпіаді-2020 та 90-та медаль загалом.
Українські спортсмени в десятий день змагань на Паралімпійських іграх в Токіо вибороли ще три медалі — одну золоту та дві срібні.
Золоту медаль здобув весляр Сергій Ємельянов на байдарці-одиночці у класі KL3, подолавши дистанцію 200 метрів за 40,355 секунди. Він випередив суперника з Росії на 0,1 секунди.
Микола Синюк на байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів завоював срібну медаль у класі KL2. Велогонщик Єгор Дементьєв став володарем срібної медалі в шосейній гонці у класі С4-5.
- Попереду ще три дні Паралімпіади. Зараз Україна на пʼятому місці та має 92 медалі. Перші три місця у Китаю, Великої Британії та США. Після України йдуть Нідерланди, а перед нею — Росія.
- Збірну України на Паралімпіаді представляють 143 спортсмени, які змагаються в 15 видах спорту.