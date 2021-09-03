Плавець Крипак став 10-разовим паралімпійським чемпіоном. Українець виборов 90-ту медаль для збірної

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Український плавець Максим Крипак завоював золоту медаль на Паралімпіаді в Токіо у комплексному плаванні на 200 метрів.

Він подолав цю дистанцію з результатом 2,05.68 і встановив новий паралімпійський рекорд.

Для Крипака це сьома медаль на змаганнях в Токіо і пʼяте золото.

На Паралімпіаді в Ріо у 2016 році Крипак теж завоював пʼять золотих нагород. Таким чином Максим став 10-разовим паралімпійським чемпіоном.

Це 22-ге золото України на Паралімпіаді-2020 та 90-та медаль загалом.

Українські спортсмени в десятий день змагань на Паралімпійських іграх в Токіо вибороли ще три медалі — одну золоту та дві срібні.

Золоту медаль здобув весляр Сергій Ємельянов на байдарці-одиночці у класі KL3, подолавши дистанцію 200 метрів за 40,355 секунди. Він випередив суперника з Росії на 0,1 секунди.

Микола Синюк на байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів завоював срібну медаль у класі KL2. Велогонщик Єгор Дементьєв став володарем срібної медалі в шосейній гонці у класі С4-5.