Новий аеропорт для Донецької області планують будувати під Краматорськом

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Oskar Kadaksoo / Unsplash

Новий аеропорт для Донецької області можуть побудувати під Краматорськом. Голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко розповів, що вже отримав від Державіаслужби технічні вимоги до ділянки для майбутнього аеропорту.

Про це він повідомив на брифінгу, передає LIGA.net.

За його словами, зараз розглядаються до трьох локацій під майбутній аеропорт. Серед них — аеродром подвійного призначення «Сармат» під Краматорськом.

«Щодо аеропортів: у центрі та на півночі області, Краматорськ — залишається. Готовий зробити крок у сторону від наявного аеропорту подвійного призначення «Сармат». Зараз відпрацьовуємо локації. Державіаслужба дала вимоги щодо ділянки. Пропозиції їм надаємо. Локації — я поставив завдання, щоб було дві-три, крім «Сармата», аеродрому, де можуть сідати військові літаки», — заявив Кириленко.

При цьому він додав, що потрібно враховувати близькість до лінії фронту.