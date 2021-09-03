Новый аэропорт для Донецкой области планируют строить под Краматорском

Новый аэропорт для Донецкой области могут построить под Краматорском. Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко рассказал, что уже получил от Госавиаслужбы технические требования к участку для будущего аэропорта.

Об этом он сообщил на брифинге, передает LIGA.net.

По его словам, сейчас рассматривают до трех локаций под будущий аэропорт. Среди них — аэродром двойного назначения «Сармат» под Краматорском.

«По аэропортам: по центру и северу области, Краматорск — остается. Готов сделать шаг в сторону от существующего аэропорта двойного назначения «Сармат». Сейчас отрабатываем локации. Госавиаслужба дала требования по участку. Предложения им подаем. Локации, я поставил задачу, чтобы было две-три, кроме «Сармата», аэродрома, где могут садиться военные самолеты», — заявил Кириленко.

При этом он добавил, что нужно учитывать близость к линии фронта.