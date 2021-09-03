Прем’єр-міністр Японії йде у відставку

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Есіхіде Суга / Twitter

Премʼєр-міністр Японії Йосіхіде Суга оголосив, що йде у відставку.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Суги, підставою для його рішення стало падіння рейтингу підтримки нижче 30%, зокрема, через непопулярні кроки у боротьбі з коронавірусом.

Чинний глава уряду заявив, що піде з посади після того як «підготує ґрунт для нового прем’єра».

«Я хочу зосередитися на боротьбі з коронавірусом у країні, тому вирішив не брати участі в перегонах за лідерство в партії. Потрібні великі сили як для боротьби з інфекцією, так і для підготовки до перегонів за лідерство», — сказав Суга журналістам.

Зазначимо, Суга перебуватиме на посаді до виборів, запланованих на 29 вересня.