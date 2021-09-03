Прем’єр-міністр Японії йде у відставку
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Есіхіде Суга / Twitter
Премʼєр-міністр Японії Йосіхіде Суга оголосив, що йде у відставку.
Про це повідомляє Reuters.
За словами Суги, підставою для його рішення стало падіння рейтингу підтримки нижче 30%, зокрема, через непопулярні кроки у боротьбі з коронавірусом.
Чинний глава уряду заявив, що піде з посади після того як «підготує ґрунт для нового прем’єра».
«Я хочу зосередитися на боротьбі з коронавірусом у країні, тому вирішив не брати участі в перегонах за лідерство в партії. Потрібні великі сили як для боротьби з інфекцією, так і для підготовки до перегонів за лідерство», — сказав Суга журналістам.
Зазначимо, Суга перебуватиме на посаді до виборів, запланованих на 29 вересня.
- 28 серпня 2020 року Сіндзо Абе подав у відставку після 8-річного перебування на цій посаді. Сіндзо Абе очолив Ліберально-демократичну партію у 2006 році і став прем’єром, але за рік подав у відставку через проблеми зі здоров’ям. У 2009 році ЛДП втратила владу, але 2012 року знову перемогла на виборах. Відтоді Сіндзо Абе був прем’єр-міністром країни.
- У вересні того ж року парламент Японії затвердив на пост премʼєр-міністра країни 71-річного Йосіхіде Сугу.