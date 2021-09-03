В Україні за добу 2,6 тисячі нових COVID-хворих, вакцинували — 152 тисячі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні за минулу добу, 2 вересня, виявили 2 693 нових хворих на коронавірус.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Найбільше нових хворих в Києві (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях. У лікарні потрапили 826 осіб, а померли від ускладнень 45 українців.
Вакцинували за добу 152 772 особи. Першу дозу отримали 46 826 осіб, а другу — 105 946 людей. Всього в Україні повністю вакцинували 4 012 016 осіб. Загалом зроблено 9 510 965 щеплень.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун.
- Найближчим часом Україна отримає від США інноваційні ліки проти коронавірусу на $20 млн.