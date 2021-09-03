Паралімпіада в Токіо: весляр Ємельянов приніс Україні золото, а велогонщик Дементьєв — срібло

Новини

Українські спортсмени в десятий день змагань на Паралімпійських іграх в Токіо вибороли ще три медалі — одну золоту та дві срібні.

Золоту медаль здобув весляр Сергій Ємельянов на байдарці-одиночці в класі KL3, подолавши дистанцію в 200 метрів за 40,355 секунди. Він випередив суперника з Росії на 0,1 секунди.

Микола Синюк на байдарці-одиночці на 200 метрів завоював срібну медаль в класі KL2.

Велогонщик Єгор Дементьєв став володарем срібної медалі в шосейній гонці в класі С4-5. Для Дементьєва це третя медаль в Токіо. У 32-кілометровій гонці з роздільним стартом він виграв срібло, а на велотреку на дистанції 4 000 метрів став бронзовим призером змагань.