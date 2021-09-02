Зеленський виступив у Стенфорді і розповів про державу у смартфоні

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США виступив у штаті Каліфорнія у Стенфордському університеті перед експертним середовищем цього навчального закладу.

Його виступ цитує Офіс президента.

Це перший візит президента України в цей штат за всю історію незалежності української держави. Зеленського зустрічали:

директор Інституту міжнародних досліджень Фрімена-Сполі Стенфордського університету Майкл Макфол;

позаштатний професор Стенфорду Стівен Пайфер;

директор Центру демократії, розвитку та верховенства права Френсіс Фукуяма.

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Зеленський зазначив, що «все можливо» — це його кредо і символ сучасної України. Він розповів, що мета на найближчі роки – 100% державних послуг онлайн, а в майбутньому – щоб усі громадяни України мали можливість голосувати на виборах в інтернеті.

«Зараз у мене в руках творіння Джобса й Apple – iPhone. Це його серце. І воно б’ється. Б’ється з кожним вібро під час дзвінка або смс. А в ньому – наше українське творіння — держава у смартфоні. І сьогодні 26 мільйонів українців онлайн, у смартфоні можуть оформити документи при народженні дитини, користуватися іншими цифровими документами, отримати дозвіл на будівництво. Відкрити бізнес можна за 7—15 хвилин – швидше, ніж у більшості країн світу. Україна стала першою державою у світі, що має цифровий паспорт», — додав Зеленський.