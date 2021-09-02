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Телеканалу «Інтер» призначили четверту перевірку через радянські фільми з акторами із чорного списку

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила 2 вересня телеканалу «Інтер» перевірку через показ радянських фільмів з акторами, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

За період із 9 по 29 серпня в етері телеканалу показали 12 таких фільмів, зокрема:

До 21 вересня телеканал повинен направити регулятору всі необхідні документи і матеріали. Перевірятимуть «Інтер» в період з 17 вересня до 10 жовтня.

Згідно із законодавством, заборонено транслювати фільми, одним з учасників якого є особа зі списку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.