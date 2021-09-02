Телеканалу «Інтер» призначили четверту перевірку через радянські фільми з акторами із чорного списку

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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила 2 вересня телеканалу «Інтер» перевірку через показ радянських фільмів з акторами, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

За період із 9 по 29 серпня в етері телеканалу показали 12 таких фільмів, зокрема:

«Велика перерва» за участі Тализіної Валентини;

«Весняний призов» за участі Ярмольника Леоніда;

«Блондинка за рогом» за участі Бортка Володимира;

«Самотнім надається гуртожиток» за участі Ініна Аркадія та Михайлова Олександра;

«Рідня» за участі Михалкова Микити;

«Службовий роман» за участі Фрейндліх Аліси;

«Москва сльозам не вірить» за участі Алентової Віри, Меньшова Володимира та Табакова Олега;

«Любов та голуби» за участі Михайлова Олександра і Меньшова Володимира:

«Зелений фургон» за участі Харатьяна Дмитра;

«Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика» за участі Варлей Наталії;

«Гараж» за участі Гафта Валентина;

«Місце зустрічі змінити не можна» за участі Говорухіна Станіслава.

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До 21 вересня телеканал повинен направити регулятору всі необхідні документи і матеріали. Перевірятимуть «Інтер» в період з 17 вересня до 10 жовтня.

Згідно із законодавством, заборонено транслювати фільми, одним з учасників якого є особа зі списку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.