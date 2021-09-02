Телеканалу «Інтер» призначили четверту перевірку через радянські фільми з акторами із чорного списку
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила 2 вересня телеканалу «Інтер» перевірку через показ радянських фільмів з акторами, які створюють загрозу національній безпеці.
Про це йдеться у повідомленні регулятора.
За період із 9 по 29 серпня в етері телеканалу показали 12 таких фільмів, зокрема:
- «Велика перерва» за участі Тализіної Валентини;
- «Весняний призов» за участі Ярмольника Леоніда;
- «Блондинка за рогом» за участі Бортка Володимира;
- «Самотнім надається гуртожиток» за участі Ініна Аркадія та Михайлова Олександра;
- «Рідня» за участі Михалкова Микити;
- «Службовий роман» за участі Фрейндліх Аліси;
- «Москва сльозам не вірить» за участі Алентової Віри, Меньшова Володимира та Табакова Олега;
- «Любов та голуби» за участі Михайлова Олександра і Меньшова Володимира:
- «Зелений фургон» за участі Харатьяна Дмитра;
- «Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика» за участі Варлей Наталії;
- «Гараж» за участі Гафта Валентина;
- «Місце зустрічі змінити не можна» за участі Говорухіна Станіслава.
До 21 вересня телеканал повинен направити регулятору всі необхідні документи і матеріали. Перевірятимуть «Інтер» в період з 17 вересня до 10 жовтня.
Згідно із законодавством, заборонено транслювати фільми, одним з учасників якого є особа зі списку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.
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