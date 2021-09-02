В Афганістані десятки жінок вийшли на протест з вимогою зберегти їхні права

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В афганському місті Герат близько 70 жінок вийшли на протест, вимагаючи від нового керівництва «Талібану» збереження та розширення прав жінок.

«Освіта, безпека і робота — це наші фундаментальні права», — скандували учасниці протесту, пише Al Jazeera.

Організаторка мітингу Фріба Кабрзані заявила, що жінки повинні мати можливість долучитися до формування нового уряду, зокрема Кабінету та ради старійшин. За її словами, афганські жінки пішли на чимало жертв протягом останніх двох дестяліть, аби досягнути того, що мають зараз і не готові прощатися з цим.

«Ми хочемо, щоб світ почув нас, ми хочемо збереження своїх прав», — сказала Кабрзані та наголосила, що уже зараз багатьом жінкам не дозволили вийти на протест через побоювання, що їх убʼють.

Ще одна організаторка протесту Басіра Тагері зазначила, що «Талібан» повинен консультуватися з жінками щодо важливих рішень. Натомість, за її спостереженнями, жінки не беруть участі в зустрічах і нарадах талібів.

«Ми бачили, як вони знову б’ють жінок», – розповіла ще одна протестувальниця Мар’ям Ебрам.

Молоді афганки зазначають, що роботодавці забороняють їм ходити на роботу та звільняють їх за статевою ознакою.

2 серпня заступник глави політичного офісу «Талібану» в Катарі Інаятулхак Ясіні заявив, що у новому уряді Афганістану жінки ключових або високих посад не отримають.