Компанія Western Union повертається до Афганістану
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Phillip Pessar / Flickr
Найбільша у світі фірма з переказу грошей готівкою Western Union відновлює свої послуги в Афганістані.
Про це агентству Reuters повідомив президент Western Union в Азії, Європі, на Близькому Сході і в Африці Жан Клод Фарах.
Western Union, а також ще один глобальний постачальник грошових переказів MoneyGram International призупинили надання послуг в Афганістані два тижні тому — після того, як бойовики руху «Талібан» захопили столицю місто Кабул.
«Велика частина нашого бізнесу, повʼязаного з Афганістаном, — це малозабезпечені сімʼї, яким з-за кордону пересилають гроші, які задовольняють основні потреби людей. Це основа, яка у нас є, і причина, чому ми хочемо відновити наш бізнес там», — сказав Фарах і додав, що це рішення відповідає гуманітарній політиці США.
Приплив грошових коштів від робочих-мігрантів з-за кордону є ключовим засобом виживання для багатьох афганців. Афганістан — одна з найбідніших країн світу і таким чином вона переживає роки насильства і нестабільності. Організація Обʼєднаних Націй заявляє, що близько половини населення потребує допомоги через другу посуху, що триває вже чотири роки.
- У лютому 2020 року представники США і руху «Талібан» підписали мирну угоду, яка передбачала виведення іноземних військ з Афганістану протягом 18 місяців після її підписання. До кінця літа 2021 року весь американський контингент мав покинути країну. Однак з виведенням військ таліби почали наступ і без бою захопили 21 з 34 столиць провінцій Афганістану. Після цього вони взяли Кабул.
- Уночі 31 серпня США вивели військовий контингент з Афганістану та припинили евакуацію дипломатів, журналістів і біженців. Літаки США починаючи з 14 серпня, коли бойовики «Талібану» підійшли до столиці, евакуювали понад 120 тисяч людей.