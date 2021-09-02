Компанія Western Union повертається до Афганістану

Новини

Phillip Pessar / Flickr

Найбільша у світі фірма з переказу грошей готівкою Western Union відновлює свої послуги в Афганістані.

Про це агентству Reuters повідомив президент Western Union в Азії, Європі, на Близькому Сході і в Африці Жан Клод Фарах.

Western Union, а також ще один глобальний постачальник грошових переказів MoneyGram International призупинили надання послуг в Афганістані два тижні тому — після того, як бойовики руху «Талібан» захопили столицю місто Кабул.

«Велика частина нашого бізнесу, повʼязаного з Афганістаном, — це малозабезпечені сімʼї, яким з-за кордону пересилають гроші, які задовольняють основні потреби людей. Це основа, яка у нас є, і причина, чому ми хочемо відновити наш бізнес там», — сказав Фарах і додав, що це рішення відповідає гуманітарній політиці США.

Приплив грошових коштів від робочих-мігрантів з-за кордону є ключовим засобом виживання для багатьох афганців. Афганістан — одна з найбідніших країн світу і таким чином вона переживає роки насильства і нестабільності. Організація Обʼєднаних Націй заявляє, що близько половини населення потребує допомоги через другу посуху, що триває вже чотири роки.