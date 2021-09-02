Компания Western Union возвращается в Афганистан

Крупнейшая в мире компания по переводу денег наличными Western Union восстанавливает свои услуги в Афганистане.

Об этом агентству Reuters сообщил президент Western Union в Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Жан Клод Фарах.

Western Union, а также еще один глобальный поставщик денежных переводов MoneyGram International приостановили предоставление услуг в Афганистане две недели назад — после того, как боевики движения «Талибан» захватили столицу город Кабул.

«Большая часть нашего бизнеса, связанного с Афганистаном, — это малообеспеченные семьи, которым из-за рубежа пересылают деньги, которые удовлетворяют основные потребности людей. Это основа, которая у нас есть, и причина, почему мы хотим восстановить наш бизнес там», — сказал Фарах и добавил, что это решение соответствует гуманитарной политике США.