Компания Western Union возвращается в Афганистан

Крупнейшая в мире компания по переводу денег наличными Western Union восстанавливает свои услуги в Афганистане.
Об этом агентству Reuters сообщил президент Western Union в Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Жан Клод Фарах.
Western Union, а также еще один глобальный поставщик денежных переводов MoneyGram International приостановили предоставление услуг в Афганистане две недели назад — после того, как боевики движения «Талибан» захватили столицу город Кабул.
«Большая часть нашего бизнеса, связанного с Афганистаном, — это малообеспеченные семьи, которым из-за рубежа пересылают деньги, которые удовлетворяют основные потребности людей. Это основа, которая у нас есть, и причина, почему мы хотим восстановить наш бизнес там», — сказал Фарах и добавил, что это решение соответствует гуманитарной политике США.
Приток денежных средств от рабочих-мигрантов из-за рубежа является ключевым средством выживания для многих афганцев. Афганистан — одна из беднейших стран мира и таким образом она переживает года насилия и нестабильности. Организация Объединенных Наций заявляет, что около половины населения нуждается в помощи из-за второй засухи за четыре года.
- В феврале 2020 года представители США и движения «Талибан» подписали мирное соглашение, которое предусматривало вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. К концу лета 2021 года весь американский контингент должен был покинуть страну. Но после ослабления военной поддержки талибы начали наступать и без боя захватили 21 из 34 столиц провинций Афганистана. После этого они взяли Кабул.
- Ночью 31 августа США вывели военный континтент из Афганистана и прекратили эвакуацию дипломатов, журналистов и беженцев. Самолеты США начиная с 14 августа, когда боевики «Талибана» подошли к столице, эвакуировали более 120 тысяч человек.