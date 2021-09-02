У вихідні в Україні температура продовжить знижуватися. Синоптики прогнозують до +3 градусів

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Matteo Catanese / Unsplash

У вихідні та на початку наступного тижня в Україні стане прохолодніше і дощитиме, прогнозує Sinoptik.ua.

На заході України погода неоднорідна. На Закарпатті та у Чернівецькій області денна температура до +20 °С. У високогірʼї Карпат +11...+14 °С, а в неділю — холоднеча, вдень +6 °С, у ніч проти понеділка +3 °С. У Волинській, Тернопільській, Рівненській областях у пʼятницю, 3 вересня, до +18 °С, у вихідні та понеділок +14...+15 °С. Подекуди можуть пройти невеликі дощі. Хмарність змінна, сонце визиратиме часто.

На сході країни у пʼятницю подекуди пройдуть дощі, денна температура +17...+19 °С, посилення західного та північно-західного вітру до 8 м/с. У вихідні в Луганській та Донецькій областях +18...+22 °С, очікуються локальні дощі. У Харківській області у вихідні прохолодніше: вдень +15 °С, вночі +6 °С, у суботу буде лити дощ. На початку тижня на сході країни буде до +17 °С, опади навряд чи можливі.

У південних областях на початку вересня ще буде тепло. На узбережжі Азовського та Чорного морів температура повітря вдень від +20 до +24 °С. Температура Чорного моря біля Одеси +21 °С, Азовського моря біля Бердянська +25 °С. У вихідні та понеділок на півдні країни опади не очікуються. У пʼятницю, 3 вересня, буде посилення західного вітру до 9 м/с.

У центральній частині України осіння погода, з пʼятниці до понеділка денна температура +15...+17 °С, у Вінницькій області у понеділок +14 °С. У пʼятницю в центральних областях очікується північно-західний вітер до 8 м/с, у суботу дощитиме.

У північних областях у вихідні стане значно холодніше, вдень +13...+14 °С. Сонце ще буде виглядати досить часто, але воно не прогріватиме холодне арктичне повітря. У понеділок вранці буде дуже холодно: +10...+13 °С, і вдень температура повітря не підніметься вище від +14 °С.

У Києві денна температура у пʼятницю +18 °С, у суботу +16 °С, у неділю та понеділок +14 °С. У пʼятницю дутиме різкий та пронизливий північно-західний вітер, до 6 м/с. Дощі пройдуть у суботу, 4 вересня.