Верховний суд знову заборонив вводити в експлуатацію «будинок-монстр» на київському Подолі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Синиця Олександр / УНІАН
Верховний суд знову заборонив введення в експлуатацію «будинку-монстра» на столичному Подолі.
Про це у своєму Facebook написала депутатка Київради від «Слуги народу» та засновниця ГО «Місто-сад» Євгенія Кулеба.
Верховний суд скасував ухвалу Північного апеляційного суду від червня 2021 року. Судді тоді вирішили скасувати заходи забезпечення позову.
Ці заходи передбачали, що Державній архітектурно-будівельній інспекції України заборонялося видавати будь-які документи про готовність об’єкту до експлуатації, а також видавати сертифікат про завершення будівництва. Державна реєстраційна служба теж не могла реєструвати права власності на цей будинок як об’єкт нерухомого майна.
«Верховний суд визнав незаконною ухвалу апеляційної інстанції щодо скасування заходів забезпечення позову через те, що Північний апеляційний суд діяв «не як суд, встановлений законом». Якщо просто, то хто ухвалу виніс, той її має і скасовувати. У цьому випадку — Господарський суд м. Києва», — пояснила Кулеба.
- У 2012 році компанія «Пателі Лізинг» отримала дозвіл на будівництво 8-поверхового будинку. Однак надалі фірма побудувала 12-поверхову будівлю (ЖК «Подол Престиж») на вул. Нижній Вал, 27—29. Наприкінці 2014 року Київська міська рада подала позов до суду з вимогою зобов’язати «Пателі Лізинг» знести самовільно добудовані поверхи на будівлі.
- У листопаді 2019 року Господарський суд Києва зобов’язав фірму знести чотири поверхи (9—12 поверхи), адже вони не були передбачені проєктом і є самочинно збудованими.
- 21 жовтня 2020 року Північний апеляційний господарський суд України рішення скасував і провадження у справі закрив. Пізніше ухвалу апеляції оскаржили в касаційній інстанції.
- У листопаді минулого року Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію видати «Пателі Лізинг» сертифікат на будівлю.