Ірландія оштрафувала WhatsApp на €225 мільйонів за порушення законодавства про захист персональних даних

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Ірландія оштрафувала месенджер WhatsApp, який належить компанії Facebook, на €225 мільйонів за порушення законодавства Європейського Союзу, яке стосується захисту персональних даних користувачів.

Про це пише RFI.

Ірландський комітет із захисту даних (DPC) переглянув своє рішення і збільшив штраф після «нагального прохання» з боку влади Євросоюзу. Штраф був накладений Ірландією, оскільки у країні розташована європейська штаб-квартира Facebook.

У грудні 2018 року агентство почало розслідування проти WhatsApp, щоб перевірити, чи виконав додаток свої зобовʼязання згідно з європейським законодавством щодо інформування користувачів про те, як будуть використовуватися їхні дані.

DPC представив висновки свого розслідування іншим європейським регуляторним органам у грудні 2020 року, але отримав заперечення від них. У підсумку в липні Європейська рада із захисту даних (EDPB) наказала DPC збільшити розмір штрафу.

DPC також «зобовʼязав WhatsApp привести свою обробку даних у відповідність до вимог законодавства».