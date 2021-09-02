Нідерландські слідчі попросили жителів російського Курська надати інформацію про причетних до катастрофи MH17

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Обʼєднана слідча група (JIT) у справі про катастрофу рейсу MH17 в Донецькій області розіслала листи жителям російського Курська з проханням поділитися будь-якою наявною у них інформацією про тих, хто брав участь в операції.

Про це повідомляє Insider.

Зенітно-ракетний комплекс «Бук», яким, як вважають слідчі, збили цей літак, був відправлений саме з Курська. JIT також опублікувала заклик до свідків із проханням надати будь-які фото або відеоматеріали, які можуть розширити розуміння того, як сталася трагедія.

Видання зазначає, що в липні 2021 року міграційна служба Нідерландів відмовилася надати притулок двом громадянам Росії, які нібито передали конфіденційну інформацію про катастрофу малайзійського «Боїнга». У 2014 році Олені та її партнеру Ігорю (імена змінені) випадково стали відомі важливі подробиці збиття авіалайнера над територією Донбасу. Після цього їм почали надходити погрози, тому пара виїхала до Нідерландів. Але тільки у 2018 році жінка розповіла про це нідерландській поліції.

Міграційна служба назвала історію неправдоподібною, вважаючи дивним, що пара не розповіла про це відразу після прибуття до Нідерландів. Уряд країни ухвалив рішення депортувати росіян.

17 липня 2014 року, у день катастрофи літака, Олена під кінець робочого дня прийшла в офіс до Ігоря, розташований в одному з російських міст. Там жінка випадково почула, як начальник телефонував своєму родичу, який перебував на території України та займав «керівну посаду у штабі» проросійських бойовиків. Під час розмови начальник обговорював зі співрозмовником збитий літак, не приховуючи радості. Потім той, хто дзвонив, вийшов з кабінету і сам розповів Олені про те, що «ополченцям» вдалося збити літак за допомогою ракети «Бук». Того ж вечора Олена та Ігор дізналися з новин, що в небі над Донбасом був збитий авіалайнер, на борту якого перебували майже триста людей.

Наступного дня начальник фірми сказав Олені, що їй не можна нікому розповідати про телефонний дзвінок. Згодом жінка дізналася, що компанія Ігоря працює як прикриття для російських бійців, які воюють на території України. За її словами, до фірми регулярно доставляли підроблені українські паспорти. Ці документи використовувалися для перетину кордону.

Улітку 2015 року Олені вдалося влаштуватися на роботу в цю компанію. Там вона зробила копії кількох підроблених паспортів. Водночас в Ігоря виник конфлікт на роботі через те, що фірма не повертала йому борг. Чоловік повідомив керівництву, що Олені відомо про підроблені паспорти сусідньої держави. Після цього, за даними нідерландської газети, росіянам почали погрожувати співробітники ФСБ, тому вони вирішили поїхати з країни.

За словами Олени, вона два роки не розповідала про це владі Нідерландів, оскільки переживала за безпеку родичів у Росії.