Центральний банк Німеччини відмиє 50 мільйонів євро. В прямому сенсі
- Автор:
- Олег Панфілович
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Pixabay
Німецький федеральний банк очищає і обмінює постраждалі від повені купюри.
Про це пише Deutsche Welle.
За даними Німецького федерального банку (Бундесбанк), після катастрофічної повені в західних землях Німеччини до фінансового інституту надійшли понад €50 мільйонів забруднених банкнот.
Фахівці банку очищають купюри від мулу, бензину і слідів каналізації, засвідчують їхню справжність та безкоштовно обмінюють на нові купюри. «Очищення купюр має відбуватися якомога швидше, до того, як вони злипнуться і стануть твердими, мов бетон», — зазначив глава Бундесбанку Йоханнес Берман.
Для обміну грошей необхідні дві умови: купюра повинна бути справжньою і від неї має зберегтися половина «і ще маленький шматочок», як це сформулював Берман. За його словами, експерти запобігають спробам обміну забруднених фальшивих купюр.
- На заході Німеччини сталася повінь після тривалих злив, які йшли з 12 липня. Найбільше постраждали регіони поблизу кордонів з країнами Бенілюксу. Збитки від повені в Німеччині оцінені у мінімум €2 млрд. І це тільки витрати на відновлення залізниці, автодоріг і мостів.