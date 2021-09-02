В Україні за добу 2,4 тисячі нових COVID-хворих, вакцинували — 119 тисяч

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В Україні за минулу добу, 1 вересня, виявили 2 477 нових хворих на коронавірус.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових хворих у Києві (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) і Одеській (139) областях. У лікарні потрапили 787 людей, а померли від ускладнень 44 українці.

Вакцинували за добу 119 022 людини. Першу дозу отримали 38 353 особи, а другу — 80 669 людей. Всього в Україні повністю вакцинували 3 906 070 людей.