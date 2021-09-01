Відбір на ЧС-2022: Україна втратила перемогу над Казахстаном
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Степанов Анатолій / УНІАН
Збірна України з футболу втратила перемогу над збірною Казахстану в поєдинку відбіркового етапу на Чемпіонат світу 2022 року в Катарі.
Перший гол українці забили на 92 секунді матчу. Роман Яремчук забив гол з-за меж штрафного майданчику.
У першому таймі збірна України тиснула на ворота Казахстану та мала ще кілька шансів забити, але казахів рятував каркас воріт.
У другому таймі гра вирівнялася і Казахстан спочатку зрівняв рахунок, але гол не зарахували через офсайд. Однак на 75 хвилині Руслан Валіулін таки зрівняв рахунок.
У додатковий час Україна таки вийшла вперед. Після прострілу Віталія Миколенка гол забив Данило Сікан.
Але всього за кілька хвилин, на останній хвилині матчу, казах Руслан Валіулін робить дублю і приносить Казахстану нічию. Матч завершився з рахунком 2:2.
- Нагадаємо, в першому матчі відбору на ЧС—2022 Україна на виїзді зіграла внічию з Францією — 1: 1. З таким же результатом закінчилося протистояння українців з фінами в Києві, а потім і з казахами.