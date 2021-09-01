Уряд вирішив підвищити студентам стипендії та змінити порядок нарахування пенсій «чорнобильцям»

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«Бабель»

Кабінет міністрів ухвалив рішення підвищити в Україні стипендії студентам закладів вищої та передвищої освіти, а також професійної освіти.

Про це на засіданні заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«У закладах профтехосвіти стипендії будуть збільшені у 2,5 раза, а студенти вишів отримають підвищення щонайменше у 1,5 раза», — зазначив він.

Наразі стипендія для студентів закладів вищої освіти ІІІ—ІV рівнів акредитації становить 1 300 гривень, відповідно, вона зросте приблизно до 2 тисяч гривень. Стипендія ж у закладах профтехосвіти становить 490 гривень, вона може зрости до 1 225 гривень.

За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, підвищення пенсій відбудеться з 1 січня 2022 року.

Також уряд змінив порядок нарахування пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тепер люди зможуть самостійно обирати, яку пенсію отримувати — згідно з їхньою зарплатою під час роботи за межами зони відчуження, або ж згідно закону про соціальне забезпечення «чорнобильців».

Окрім цього, мінімальний розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника для непрацездатних членів сімʼї померлого годувальника, які були на його утриманні, становитиме: на одного непрацездатного члена сімʼї — 50% пенсії по інвалідності померлого годувальника; на двох і більше непрацездатних членів сімʼї — 100% пенсії по інвалідності померлого.