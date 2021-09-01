Папа Римський Франциск помилково процитував Путіна замість Меркель, критикуючи втручання Заходу в ситуацію в Афганістані

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Папа Римський Франциск засудив втручання Заходу у справи Афганістану, цитуючи, як він думав, канцлера Німеччини Ангелу Меркель. Насправді слова належали президенту Росії Володимиру Путіну.

Як повідомляє агентство dpa, під час радіоінтерв’ю іспанській радіостанції COPE Франциск похвалив Меркель як одну з «найвидатніших особистостей у міжнародній політиці», після цього навів цитату, вважаючи, що це сказала Меркель.

«Потрібно припинити безвідповідальну політику з навʼязування власних цінностей іншим і спроби збудувати демократію в інших країнах за чужими лекалами, не враховуючи історичні, національні, релігійні особливості, повністю ігноруючи традиції, за якими живуть інші народи», — заявив Папа.

Зазначимо, Путін виголосив цю заяву під час візиту Меркель до Москви 20 серпня.

Наразі Ватикан не прокоментував переплутану цитату.