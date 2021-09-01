Паралімпійські ігри в Токіо: легкоатлетка Москаленко виборола золоту медаль і встановила світовий рекорд

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Національний комітет спорту інвалідів України

Легкоатлетка Анастасія Москаленко здобула золоту медаль Паралімпійських ігор, встановивши новий світовий рекорд у штовханні ядра (F32).

Про це повідомляється на сторінці Паралімпіади в Токіо у Twitter.

Як зазначається, Москаленко штовхнула ядро на 7,61 метра, побивши рекорд, встановлений її суперницею — полькою Розою Козаковською (7,37).

На третьому місці — росіянка Євгенія Галактіонова (6,8).

До цього Москаленко також отримала срібну медаль — за метання булави.