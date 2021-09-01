Нардеп Трухін вперше прокоментував ДТП зі своєю участю. Каже, що допомагає поліції і лікується

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Трухін вперше прокоментував скандальну ДТП зі своєю участь. Він заявив, що максимально сприяє поліції у розслідуванні, а під час аварії сильно вдарився головою і перебуває на лікуванні.

Про це він повідомив у власній відповіді, яку надіслав агентству Інтерфакс.

«Так, я дійсно був на місці аварії. І не збирався цього приховувати — ні тоді, ні зараз. Під час аварії сильно вдарився головою. Працівники швидкої допомоги, які прибули на місце події, діагностували закриту черепно-мозкову травму і гіпертонічний криз», — пояснив нардеп.

За його словами, одразу після аварії він повідомив про ДТП соратникам у партії «Слуга народу». Сам же голова партії Олександр Корнієнко зазначав, що про ДТП із Трухіним там дізналися із медіа, хоча підтверджував, що бачився з нардепом вже після аварії — 28 серпня.

Також Трухін надав усі необхідні документи поліції і максимально сприяв їй у зборі інформації про аварію. Він підкреслює, що водії усіх автівок після ДТП здали тест на драгері, і у жодного з них рівень алкоголю в крові не перевищував норм.

«Наскільки я знаю, тяжкої травми ніхто не отримав. Я не підтримую звʼязок з постраждалими, але, в разі необхідності, звичайно, готовий надати їм будь-яку допомогу і підтримку. Сам я зараз проходжу амбулаторне лікування і дуже просив би зрозуміти, що найближчим часом не готовий до зайвої публічності», — пояснив він.

Що стосується прохань до ЗМІ видалити новини про його участь у ДТП, то Трухін свою причетність заперечує та зазначає, що «здогадується про замовників».