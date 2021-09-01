Нардеп Трухін вперше прокоментував ДТП зі своєю участю. Каже, що допомагає поліції і лікується
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Кузьмін Олександр / УНІАН
Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Трухін вперше прокоментував скандальну ДТП зі своєю участь. Він заявив, що максимально сприяє поліції у розслідуванні, а під час аварії сильно вдарився головою і перебуває на лікуванні.
Про це він повідомив у власній відповіді, яку надіслав агентству Інтерфакс.
«Так, я дійсно був на місці аварії. І не збирався цього приховувати — ні тоді, ні зараз. Під час аварії сильно вдарився головою. Працівники швидкої допомоги, які прибули на місце події, діагностували закриту черепно-мозкову травму і гіпертонічний криз», — пояснив нардеп.
За його словами, одразу після аварії він повідомив про ДТП соратникам у партії «Слуга народу». Сам же голова партії Олександр Корнієнко зазначав, що про ДТП із Трухіним там дізналися із медіа, хоча підтверджував, що бачився з нардепом вже після аварії — 28 серпня.
Також Трухін надав усі необхідні документи поліції і максимально сприяв їй у зборі інформації про аварію. Він підкреслює, що водії усіх автівок після ДТП здали тест на драгері, і у жодного з них рівень алкоголю в крові не перевищував норм.
«Наскільки я знаю, тяжкої травми ніхто не отримав. Я не підтримую звʼязок з постраждалими, але, в разі необхідності, звичайно, готовий надати їм будь-яку допомогу і підтримку. Сам я зараз проходжу амбулаторне лікування і дуже просив би зрозуміти, що найближчим часом не готовий до зайвої публічності», — пояснив він.
Що стосується прохань до ЗМІ видалити новини про його участь у ДТП, то Трухін свою причетність заперечує та зазначає, що «здогадується про замовників».
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник глави бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Згодом десятки видань видалили свої новини про ДТП або відредагували їх і прибрали ім’я нардепа.
- Загалом під час аварії травми отримали шестеро людей. Це пасажири Audi A8, Ford Kuga (голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу італієць Лучано Лучі та його помічник) і Daewoo Lanos. Водій останнього раніше розповів «Бабелю», що не бачив, хто саме був за кермом A8. Речник МВС Артем Шевченко лише 30 серпня вперше офіційно підтвердив, що нардеп був в авто.
- Поліція вважає, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, були пасажирами.