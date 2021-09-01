В Україні протягом доби виявили понад 2 тисячі нових випадків коронавірусу
- Автор:
- Олег Панфілович
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Barcroft Media / Contributor / Getty Images
За добу 31 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 2075 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 153, медпрацівників – 52).
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
До лікарень госпіталізували 874 особи, жертвами ускладнень хвороби стали 44 людини. Одужали 925 осіб. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.
Таким чином, за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 2 288 371 особа, серед яких 53 833 померли від ускладнень COVID-19. Подужати хворобу вдалося 2 208 865 жителям України.
Також протягом доби від коронавірусу вакцинували 157 049 людей. Одну дозу отримали 54 355 людей, повністю імунізовані — 102 694 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 413 772 людини, з них отримали одну дозу – 5 413 770 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 825 401 людина.
- Напередодні повідомлялося про виявлення 1 356 нових випадків коронавірусної хвороби в Україні.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун.