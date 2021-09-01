В Украине в течение суток выявили более 2 тысяч новых случаев коронавируса

В больницы были госпитализированы 874 человека, жертвами осложнений болезни стали 44 человека. Выздоровели 925 человек. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

За сутки 31 августа в Украине зафиксировано 2 075 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них 153 детей и 52 медработника).

Таким образом, за все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 288 371 человек, среди которых 53 833 умерли от осложнений COVID-19. Преодолеть болезнь удалось 2 208 865 жителям Украины.

Также в течение суток от коронавируса вакцинировали 157 049 человек. Одну дозу получили 54 355 человек, полностью иммунизированы — 102 694 человека. С начала прививочной кампании привито 5 413 772 человека, из них получили одну дозу — 5 413 770 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 3 825 401 человек.