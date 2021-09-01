Зеленський зустрівся з главою Світового банку і презентував план «зеленої» трансформації країни
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- Ангеліна Шеремет
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Офіс президента / Telegram
Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Вашингтону провів зустріч з президентом Світового банку Девідом Малпассом. Про це повідомляє Офіс президента.
Зеленський презентував Малпассу план «зеленої» трансформації країни і запропонував Банку долучитися до реалізації цього плану.
«Хочемо діяти спільно з ЄС щодо Зеленого курсу, декарбонізації економіки, енергоефективності, адаптації до змін клімату», — зазначив президент України.
Також у межах візиту підписали з в. о. президента Експортно-імпортного банку США Джеймсом Барроусом Меморандум про взаєморозуміння з Міністерством економіки України. Меморандум передбачає співпрацю за проєктами в інфраструктурній галузі України, сільськогосподарській сфері, енергетиці та цифровій економіці.
- Президент України Володимир Зеленський перебуває у США із офіційним візитом. У Вашингтоні в нього запланована перша зустріч із президентом США Джо Байденом. Вона відбудеться в середу, 1 вересня. Зустріч буде як на рівні делегацій, так і тет-а-тет.
- Україна із США вже підписали два документи. Один — про будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС, другий — це рамкова угоду про співпрацю в оборонній сфері.