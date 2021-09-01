Зеленський зустрівся з главою Світового банку і презентував план «зеленої» трансформації країни

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Офіс президента / Telegram

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Вашингтону провів зустріч з президентом Світового банку Девідом Малпассом. Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський презентував Малпассу план «зеленої» трансформації країни і запропонував Банку долучитися до реалізації цього плану.

«Хочемо діяти спільно з ЄС щодо Зеленого курсу, декарбонізації економіки, енергоефективності, адаптації до змін клімату», — зазначив президент України.

Офіс президента / Telegram

Також у межах візиту підписали з в. о. президента Експортно-імпортного банку США Джеймсом Барроусом Меморандум про взаєморозуміння з Міністерством економіки України. Меморандум передбачає співпрацю за проєктами в інфраструктурній галузі України, сільськогосподарській сфері, енергетиці та цифровій економіці.