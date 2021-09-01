У штаті Новий Орлеан запровадили комендантську годину, аби уникнути мародерства на період знеструмлення
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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NBC News
У США у штаті Новий Орлеан запровадили комендантську годину, аби уникнути мародерства на тлі того, що ураган «Іда» знеструмив штат.
Про це повідомляє BBC.
Мер ЛяТойа Кантрелл сказала, що комендантська година триватиме з 20:00 до 06:00, а поліція повідомила, що в місті вже було кілька інцидентів пограбувань на тлі відсутності світла. Енергетичні компанії вже працюють над відновленням електропостачання, однак у деяких районах на це можуть піти тижні.
Також від урагану «Іда» постраждали водні служби та інфраструктура міста. Федеральні чиновники кажуть, що близько 441 тисячі людей у 17 округах по всьому регіону не мають води, стільки ж людей можуть ще місяць просидіти без світла.
Загалом у штаті випало близько 20 см дощу під час урагану «Іда», який оцінили у четверту категорію небезпеки з пʼяти можливих. Хоча швидкість поширення «Іди» сповільнилась, влада продовжує попереджати про шторми і зливи на півдні США. Місцеві чиновники закликали евакуйованих жителів відкласти повернення додому, оскільки понад мільйон будинків і підприємств залишаються без світла.
- Ураган «Іда» знеструмив також половину штату Луїзіана. Чиновники оцінюють збитки як катастрофічні — на відновлення підуть тижні.
- Ураган «Іда» обрушився на штати Луїзіана і Міссісіпі 30 серпня — йому присвоїли 4-у категорію. Через швидкість вітру в 230 км/год ураган порівнювали з «Катріною», яка в серпні 2005 року завдала збитків на $125 млрд і призвела до загибелі 1 833 осіб.