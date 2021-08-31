КСУ відмовився перевіряти призначення Шкарлета міністром освіти
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Міністерство освіти і науки України
Конституційний суд відмовився відкривати провадження у справі про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти.
Про це пише пресслужба КСУ.
«Велика палата на засіданні продовжила розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Верховної Ради України «Про призначення Шкарлета С. М. міністром освіти і науки України». За результатами розгляду цього питання постановлено Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі», — йдеться в повідомленні.
Конституційне подання щодо призначення Шкарлета до КСУ подали у грудні 2020 року. Його підписали нардепи з фракцій «Голос», «Європейська солідарність», а також кілька депутатів з «Батьківщини» та позафракційних.
- У грудні 2020 року, після голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти, фракція «Голос» заявила про фальсифікації — за проголосували депутати від «Опозиційної платформи — За життя», яких не було в залі (зокрема Григорій Суркіс). Після цього спікер Ради доручив встановити камери відеоспостереження у віддалених куточках сесійної зали, щоб фіксувати кнопкодавство.
- 15 лютого голова фракції «Голос» заявив, що у Верховній Раді зникло відео, на якому зафіксовано факт неперсонального голосування за призначення Шкарлета. Він вимагатиме від голови управління держохорони відзвітувати в парламенті.