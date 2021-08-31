КСУ відмовився перевіряти призначення Шкарлета міністром освіти

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Міністерство освіти і науки України

Конституційний суд відмовився відкривати провадження у справі про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти.

Про це пише пресслужба КСУ.

«Велика палата на засіданні продовжила розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Верховної Ради України «Про призначення Шкарлета С. М. міністром освіти і науки України». За результатами розгляду цього питання постановлено Ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі», — йдеться в повідомленні.

Конституційне подання щодо призначення Шкарлета до КСУ подали у грудні 2020 року. Його підписали нардепи з фракцій «Голос», «Європейська солідарність», а також кілька депутатів з «Батьківщини» та позафракційних.