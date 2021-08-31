Одеський суд відправив під арешт 14 членів руху «Традиція і порядок» через сутички з правоохоронцями на «Марші рівності»
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Приморський районний суд Одеси відправив під домашній арешт 14 підозрюваних у сутичках із поліцією на «Марші рівності» 28 серпня.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.
Як зазначається, 13 із них підозрюються у хуліганстві (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України), суд обрав їм запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Ще одного активіста помістили під цілодобовий домашній арешт, проти нього відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органа), він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.
Запобіжний захід діятиме протягом 2 місяців.
Зауважимо, серед заарештованих — лідери руху «Традиція і порядок» Богдан Ходаковський та одеського осередку організації Ілля Попков.
- 28 серпня в Одесі відбулася хода представників ЛГБТ-спільноти. У той же час біля будівлі Одеської міськради зібралися противники прайду, серед яких були представники організації «Традиція і порядок». Згодом між поліцією і противниками ходи сталися сутички із застосуванням сльозогінного газу.
- Поліція повідомляла, що до відповідальності притягнуть 61 людину, з них 12 неповнолітніх.