Одеський суд відправив під арешт 14 членів руху «Традиція і порядок» через сутички з правоохоронцями на «Марші рівності»

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Приморський районний суд Одеси відправив під домашній арешт 14 підозрюваних у сутичках із поліцією на «Марші рівності» 28 серпня.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

Як зазначається, 13 із них підозрюються у хуліганстві (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України), суд обрав їм запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Ще одного активіста помістили під цілодобовий домашній арешт, проти нього відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органа), він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Запобіжний захід діятиме протягом 2 місяців.

Зауважимо, серед заарештованих — лідери руху «Традиція і порядок» Богдан Ходаковський та одеського осередку організації Ілля Попков.