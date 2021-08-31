Одесский суд отправил под арест 14 членов движения «Традиция и порядок» из-за стычек с правоохранителями на «Марше равенства»

Приморский районный суд Одессы отправил под домашний арест 14 подозреваемых в столкновениях с полицией на «Марше равенства» 28 августа.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.
Как отмечается, 13 из них подозреваются в хулиганстве (ч. 3 ст.296 Уголовного кодекса Украины), суд избрал им меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Еще одного активиста поместили под круглосуточный домашний арест, против него открыто уголовное производство по ч. 4 ст.296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа), он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
Мера пресечения будет действовать в течение 2 месяцев.
Заметим, среди арестованных — лидеры движения «Традиция и порядок» Богдан Ходаковский и одесской ячейки организации Илья Попков.
- 28 августа в Одессе прошло шествие представителей ЛГБТ-сообщества. В то же время возле здания Одесского горсовета собрались противники прайда, среди которых были представители организации «Традиция и порядок». Впоследствии между полицией и противниками шествия произошли столкновения с применением слезоточивого газа.
- Полиция сообщала, что к ответственности привлекут 61 человек, из них 12 несовершеннолетних.