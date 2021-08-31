Українські прикордонники отримали спеціальні планшети для перевірки COVID-сертифікатів

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Пресслужба ДПСУ

Українські прикордонники отримали спеціальні планшети для перевірки цифрових коронавірусних сертифікатів.

Про це пише пресслужба ДПСУ.

«Прикордонники отримали електронні пристрої з програмним забезпеченням SafeBorder. Воно передбачає можливість автоматизованої перевірки чинності документа та його приналежності відповідній особі під час перетинання кордону України. Кожен COVID-сертифікат має унікальний електронний ідентифікатор та QR-код», — зазначили у відомстві.

Наразі система підключена до баз майже 40 країн світу: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Сан-Марино, Швейцарія, Ватикан, Південна Македонія, Туреччина.

Від початку застосування програми прикордонники перевірили вже понад 60 тисяч сертифікатів. Найбільше їх використовують на західному кордоні та в аеропортах.