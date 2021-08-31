Маски та COVID-сертифікати у батьків. КМДА опублікувала карантинні обмеження, які діятимуть у закладах освіти

Новини

Київміськадміністрація опублікувала обмеження, які діятимуть у закладах освіти з 1 вересня через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

У разі, якщо місто залишатиметься у «зеленій» зоні карантину, заборонятиметься:

проведення масових заходів без одягнутих усіма учасниками захисних масок;

вхід групами та масове перебування в закладі батьків;

індивідуальне відвідування закладів батьками, вхід і перебування у закладі осіб, які не є учасниками освітнього процесу, без документа про повний курс вакцинації або негативного тесту на СOVID-19 (дійсний 72 години).

У разі, якщо Київ перейде до «жовтої» чи «помаранчевої» зони, до попередніх обмежень додаватиметься заборона:

на відвідування закладів освіти школярами та студентами і проведення масових заходів, якщо вакцинованими будуть менш ніж 80% персоналу;

відвідування закладів освіти школярами та студентами, якщо на самоізоляції через контакт із особою з СOVID-19 перебуває більше як 50% учнів та персоналу;

проведення у закладах масових заходів за участю учнів з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів).

Освітній процес буде організовано у змішаному форматі (дистанційно та в закладі освіти), якщо кількість учнів, або студентів перевищує проєктну потужність закладу.

У разі, якщо Київ перейде до «червоної» зони, до попередніх обмежень додаватиметься заборона на відвідування здобувачами освіти закладів освіти незалежно від форм власності, окрім: закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти; учнів 1—4 класів закладів загальної середньої освіти; здобувачів, які беруть участь у атестації; осіб, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти.

Ця умова буде діяти за наявності у більш як 80% персоналу закладу документа про повний курс вакцинації. Крім того, в КМДА додали, що батьківські консультації чи збори мають проводитися в онлайн-режимі при всіх рівнях епідемічної безпеки.