«Даю два тижні». Мер Івано-Франківська Марцінків пригрозив звільненням працівникам міськради, якщо вони не вакцинуються

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Руслан Марцінків / Facebook

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв позбавити премії невакцинованих працівників виконавчого комітету міськради та пригрозив їм звільненням.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Працівники виконавчого комітету міськради мають бути 100% вакциновані! Не хочете вакцинуватися — заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення», — наголосив Марцінків.

На думку мера Івано-Франківська, єдина «відмазка» від вакцинації — коли лікар підтверджує протипоказання і виписує довідку.

«Подобається — не подобається, ми є прикладом для всіх. Це людей ми можемо мотивувати, закликати. А працівники міської ради повинні бути вакциновані. Даю два тижні», — додав він.