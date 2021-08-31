«Даю два тижні». Мер Івано-Франківська Марцінків пригрозив звільненням працівникам міськради, якщо вони не вакцинуються
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Руслан Марцінків / Facebook
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв позбавити премії невакцинованих працівників виконавчого комітету міськради та пригрозив їм звільненням.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Працівники виконавчого комітету міськради мають бути 100% вакциновані! Не хочете вакцинуватися — заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення», — наголосив Марцінків.
На думку мера Івано-Франківська, єдина «відмазка» від вакцинації — коли лікар підтверджує протипоказання і виписує довідку.
«Подобається — не подобається, ми є прикладом для всіх. Це людей ми можемо мотивувати, закликати. А працівники міської ради повинні бути вакциновані. Даю два тижні», — додав він.
- Раніше в Івано-Франківську вирішили преміювати освітян, які до 31 серпня щепляться принаймні однією дозою вакцини від коронавірусу.
- На початку серпня мер Дніпра Борис Філатов підписав розпорядження, згідно з яким усі працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, закладів міської ради мають вакцинуватися до 15 жовтня. Тих, хто відмовиться, він зобов’язав щотижня надавати довідку про негативний результат ПЛР-тесту або запропонував звільнитися.